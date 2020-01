Patentino per cani pericolosi 2020: razze incluse e come farlo (Di giovedì 16 gennaio 2020) Patentino per cani pericolosi 2020: razze incluse e come farlo Patentino per cani: non esistono cani “pericolosi” di per sé, anche se – facendola molto breve – alcune razze potenzialmente lo sono più di altre. Per questo il Consiglio comunale di Milano sta valutando la possibilità di prevedere un’apposita autorizzazione, rilasciata previo superamento di un corso, per i padroni. Patentino per cani: la proposta del Comune di Milano Entro fine mese, nonostante tra le forze politiche il dialogo a tal proposito sia ancora in corso, dovrebbe essere approvato dal Consiglio Comunale di Milano il “Nuovo regolamento per la tutela degli animali”: con quest’ultimo provvedimento si andrebbe a introdurre, oltre al divieto di utilizzare il collare “a strozzo” per esempio, anche l’obbligo di conseguire un apposito Patentino nel caso in cui si possegga un cane di una razza ... Leggi la notizia su termometropolitico

