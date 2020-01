Ospina: “La posizione del portiere è delicata, passi da colpevole ad eroe in poco tempo. Al San Paolo per vincere, Meret può diventare un top player” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ospina portiere del Napoli ha parlato del suo ruolo delicato, perché si passa da colpevole ad eroe in poco tempo. Ama giocare la palla con i piedi e vuole mettere questa sua caratteristica a disposizione della squadra. Ritiene che Meret possa diventare un grande portiere e gli piace allenarsi con lui. È pronto a dare tutto per la gara al San Paolo contro la Fiorentina, l'obiettivo di tutti è vincere per riacquistare fiducia. L'articolo Ospina: “La posizione del portiere è delicata, passi da colpevole ad eroe in poco tempo. Al San Paolo per vincere, Meret può diventare un top player” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

