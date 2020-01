Michele Cucuzza sull’ex moglie: “Non rifarei nulla della mia vita privata” (Di giovedì 16 gennaio 2020) All’interno della casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si raccontano davanti alle telecamere, ammettendo anche le proprie fragilità. Il celebre conduttore Michele Cucuzza ha ammesso davanti ai suoi coinquilini di essersi pentito di comportamenti avuti in passato e di aver sofferto molto in amore. La confessione di Cucuzza sull’ex moglie Parlando con Licia Nunez, l’ex presentatore confessa di aver tentato più volte di riallacciare i rapporti con l’ex moglie: “Mi sono dato da fare come un matto per recuperare e rimettermi con lei, ci sono riuscito, ma il risultato è durato pochissimo, sono stati mesi disastrosi. Non c’era nulla che mi interessasse, vivevo nella nebbia. Il telefono era l’unico canale tra me e lei, aspettavo solo un suo messaggio. Ero monomaniacale. Sapevo che sarebbe stata la mia dannazione”. Cucuzza dice però di essersi pentito di questa scelta e di ... Leggi la notizia su thesocialpost

