Metro: orari prolungati per il Napoli, stazione chiusa per la Salernitana (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’impressione è che tra lo stadio Arechi (foto) e lo stadio San Paolo esista molta più ‘distanza’ dei circa 70 chilometri stradali. Caso-Universiadi a parte, il riferimento è alla gestione della mobilità in occasione delle gare interne. Laddove le prassi diventano modello qualche interrogativo sorge. Lo stadio San Paolo è immerso in pieno centro urbano nel quartiere Fuorigrotta; lo stadio Arechi spicca in una zona scarsamente abitata e facilmente controllabile dalle Forze dell’Ordine. Entrambi gli impianti assicurano i livelli previsti dalla normativa in ordine alla sicurezza, in particolare, del settore ospiti. Anzi: all’Arechi addirittura il percorso viario è esclusivamente dedicato a questa esigenza. Quando però sono annunciati non trascurabili arrivi di tifoserie ospiti ritenute ‘ostili’ ... Leggi la notizia su anteprima24

