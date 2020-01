Imparare a stare da soli per stare bene con gli altri (Di giovedì 16 gennaio 2020) Un proverbio antico ma sempre attuale insegna che è meglio stare soli che in cattiva compagnia. Mai frase fu più vera di questa anche se a dirla tutta, la solitudine oggi spaventa più di ogni altra cosa. Eppure la solitudine, se affrontata nel mondo giusto può rappresentare una scelta e uno stile di vita che preparano ai cambiamenti e alle cose belle della vita. Perché troppo spesso ci si accontenta di un branco che non è il proprio solo per esigenza sociale più che personale. Saper stare insieme, saper stare da soli Imparare a stare soli ci consente di poter scegliere chi amare, senza vincoli e limitazioni alcune. Solo così potremmo evitare di iniziare una relazione solo per paura della solitudine o per bisogno. Scegliere di stare soli denota indipendenza e forza: ogni donna che sceglie di aspettare l’uomo giusto senza infilarsi in situazioni che non le daranno mai quello che cerca, ... Leggi la notizia su bigodino

animalieve1 : Un anziano al bar mi ha spiegato la vita come dovrebbe essere: da 0 a 50 anni si dovrebbe stare in pensione. Girare… - scheggia32 : RT @Terra_Pianeta: La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza [Gregory Bateson] Aggiungo che La sagg… - tettonicazolle : @mpiacenonaver1 Della serie: Imparare a stare al mondo -