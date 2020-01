Il processo per l’omicidio di Desirée Mariottini a porte chiuse, la madre: «Con cure obbligatorie sarebbe viva» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ha preso il via il processo per l’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne ritrovata morta in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. Durante l’udienza di incardinamento tenutasi mercoledì 15 gennaio è stato deciso che il processo avverrà a porte chiuse. Il processo per l’omicidio di Desirée Mariottini si svolgerà a porte chiuse LEGGI ANCHE> In quattro a processo per l’omicidio di Desirée Mariottini. La nonna: «Nessuna sentenza ce la restituirà» Niente telecamere o pubblico: poco dopo le ore 13 di mercoledì 14 gennaio nell’aula bunker di Rebibbia il giudice ha letto la sentenza che stabilisce che il processo per la morte della 16enne Desirée Mariottini, avvenuta il 19 ottobre 2018 in Via dei Lucani, si svolgerà a porte chiuse. Gli imputati per il suo omicidio sono Yusif Salia, Mamaodu Gara, Brian Minteh e Chima Alinno, accusati di ... Leggi la notizia su giornalettismo

