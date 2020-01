Fiorentina, Pradè: «Duncan? Vogliamo un interno» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il direttore sportivo Pradè ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina durante la presentazione ufficiale di Cutrone Daniele Pradè ha accompagnato Patrick Cutrone durante la conferenza stampa di presentazione. Il direttore sportivo ha colto l’occasione per fare il punto sul mercato in entrata e uscita della Fiorentina. «Qualsiasi cosa faremo deve riguardare anche il futuro. È la giusta programmazione, non faremo prestiti di sei mesi. È anche difficile fare cose adesso per luglio, abbiamo l’esigenza di prendere un interno. Duncan? Non c’è un nome particolare», ha concluso Pradè. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

