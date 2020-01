Dragaggio, la draga è giunta al porto di Salerno (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – È maestosa e verde come la speranza di vedere finalmente completato il dragaggio del porto di Salerno, la nave belga Breydel, la draga che ha attraccato, alle prime luci dell’alba, questa mattina alla banchina della stazione marittima di Salerno. La maxi draga era attesa per dare il via ai lavori operativi di scavo dei fondali che garantiranno un più ampio pescaggio e l’attracco delle navi da crociera più grandi al porto di Salerno. Le attività, che andranno avanti 24 ore su 24, saranno suddivise tra il Molo Manfredi e lo scalo commerciale. La prima parte dei lavori durerà 80 giorni. Saranno scavati in totale circa 3,25 milioni di metri cubi. Gli interventi serviranno ad approfondire i canali di accesso e le banchine per far entrare e attraccare navi di più elevata stazza e pescaggio. Il dragaggio dei fondali consentirà, al ... Leggi la notizia su anteprima24

