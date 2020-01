Don Matteo 12, la seconda puntata: arrivano Ines e Sergio (Di giovedì 16 gennaio 2020) In quel di Spoleto stanno per fare il loro ingresso due nuovi personaggi, che alimenteranno nuove trame, alcune divertenti ed altre più emozionanti, che non mancheranno di incuriosire il pubblico di Don Matteo 12. La seconda puntata, in onda questa sera, 16 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, presenterà infatti Ines (Aurora Menenti) e Sergio La Cava (Dario Aita). La recensione di Don Matteo 12 In vent'anni poche ambizioni, ma un'osservazione costante dell'Italia, da raccontare senza urla Don Matteo 12, la seconda puntata: arrivano Ines e Sergio pubblicato su TVBlog.it 16 gennaio 2020 09:00. Leggi la notizia su blogo

