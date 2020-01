Dakar 2020, Quintanilla e Peterhansel conquistano la vittoria sul traguardo di Haradh (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il resoconto della undicesima tappa della Dakar 2020. Riaperto il discorso nelle auto, Ricky Brabec ‘vede’ il successo. Haradh (ARABIA SAUDITA) – Il discorso per la Generale è riaperto. La vittoria nell’undicesima tappa della Dakar di Stéphane Peterhansel con 10″ di vantaggio su al-Attiyah ha permesso di accendere la corsa alla vigilia dell’ultima frazione. Non sarà semplice visto che Carlos Sainz ha un vantaggio superiore ai 10 minuti. Nelle moto da segnalare lo ‘squillo’ di Pablo Quintanilla con Ricky Brabec che continua a controllare e presto potrebbe alzare le braccia al cielo per il trionfo. Dakar 2020, alleanza tra Peterhansel e al-Attiyah per mettere in difficoltà Sainz? Peterhansel non ha nessuna intenzione di far svanire il suo sogno vittoria finale. Il successo nell’undicesima frazione ha confermato la voglia ... Leggi la notizia su newsmondo

