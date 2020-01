Cava de’Tirreni, rivive Mamma Lucia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiLa consegna delle chiavi dei locali del nascente Museo di Mamma Lucia, da parte del Sindaco Vincenzo Servalli, al presidente del Comitato “Figli di Mamma Lucia”, Felice Scermino, nella serata di ieri, mercoledì 15 gennaio, nel gremitissimo Salone di Rappresentanza di Palazzo di Città, ha fatto rivivere tutta la grande misericordia di Lucia Pisapia, in Apicella, ed un lungo applauso ha salutato l’annuncio dell’Arcivescovo Orazio Soricelli, letto dal Vicario don Osvaldo Masullo, dell’avvio della Causa di Beatificazione, deciso lo scorso 7 gennaio dal Consiglio Presbiteriale della Diocesi Amalfi Cava de’ Tirreni La consegna delle chiavi è stata l’occasione per avviare la ricerca di sostegno economico e di materiale utile ad arricchire il Museo. “Grazie all’impegno del Sindaco Servalli, che ha permesso non solo di individuare i locali nel complesso di San ... Leggi la notizia su anteprima24

