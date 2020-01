Cammina tranquillo sul ciglio della strada a Rimini, non sa cosa gli aspetta (Di giovedì 16 gennaio 2020) Rimini. Stava Camminando sulla via Emilia, all’altezza della ditta Pesaresi, in un tratto poco illuminato, quando è stato investito. Incidente mortale su una Via Emilia buia, a Rimini. Un uomo albanese di 63 anni è morto dopo essere stato investito mentre Camminava sul ciglio della strada. Secondo la polizia stradale, la vittima è stata colpita … L'articolo Cammina tranquillo sul ciglio della strada a Rimini, non sa cosa gli aspetta proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

