Calciomercato Napoli | pressing per Amrabat e per la fascia spunta Tsimikas

Calciomercato Napoli: il direttore sportivo Giuntoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Amrabat Il direttore sportivo Giuntoli non molla la presa per Sofyan Amrabat. Il Napoli era certo di avere in pugno l'affare ma il centrocampista continua a prendere tempo. La Gazzetta dello Sport riporta che la questione principale riguarda la clausola rescissoria: la Fiorentina, che s'è inserita, propone una cifra bassa, che il calciatore ha già accettato, mentre il Napoli l'ha fissata a poco meno di 100 milioni di euro con stipendio da 1,8 milioni a stagione. Questo è l'ultimo scoglio da superare per Giuntoli. Per quanto riguarda il terzino, se Ghoulam troverà una sistemazione adeguata per lui e il Napoli allora andrà via. Il Napoli con la sua cessione proverà a prendere Kostas Tsimikas, terzino classe 1996 dell'Olympiakos.

FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - DiMarzio : #Lobotka ha firmato con il #Napoli: cifre e dettagli dell'accordo - DiMarzio : #Celta, fatta per #Rodriguez per sostituire #Lobotka -