Bad Boys for Life, Will Smith contro gli spoiler di Jimmy Fallon: "Sei diventato matto?" (Di giovedì 16 gennaio 2020) Will Smith impazzisce di fronte a un possibile spoiler di Bad Boys for Life e ferma a suon di urli un divertito Jimmy Fallon. La star di Bad Boys for Life, Will Smith, è stato protagonista di un divertente siparietto nello show di Jimmy Fallon quando ha urlato al conduttore di non fare spoiler sul film dandogli del matto. Dopo 25 anni, Will Smith tornerà a riunirsi sullo schermo col collega Martin Lawrence per il terzo capitolo della saga di Bad Boys, Bad Boys for Life, uno dei film più attesi del 2020. Il divo è stato ospite dello show di Jimmy Fallon per promuovere l'uscita del film, fissata al 20 febbraio in Italia. A un certo punto, parlando del film, Fallon ha tentato ... Leggi la notizia su movieplayer

