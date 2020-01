Ancora una bomba a Foggia, nuovo avvertimento al teste di un'inchiesta di mafia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani di proprietà del gruppo il cui responsabile delle risorse umane è Cristian Vigilante che ha già subito un attentato dinamitardo il 3 gennaio scorso. L’ordigno è esploso mentre all’interno del centro era al lavoro una donna delle pulizie che è rimasta illesa. Soccorsa da personale del 118, è stata portata al pronto soccorso in stato di choc.Il centro “Il Sorriso di Stefano” è in una zona semicentrale della città. L’esplosione ha provocato danni esterni alla struttura, divelto l’insegna luminosa e danneggiato alcune auto in sosta. Il 3 gennaio scorso una bomba molto potente era stata fatta esplodere sotto l’auto di Cristian Vigilante, testimone in un’inchiesta della Dda contro la mafia Foggiana. ... Leggi la notizia su huffingtonpost

juventusfc : 57' | ?? | COSA HA SEGNATO PAULO! Ancora una volta @PauDybala_JR lo segna brutto, da destra, nel sette opposto. Ta… - SergioCosta_min : Abbiamo stanziato 385 #milioni di euro per rimuovere l'#amianto da tutte le #scuole e #ospedali pubblici d'#Italia.… - amnestyitalia : Oggi è il compleanno di Ahmadreza Djalali, il ricercatore condannato a morte in #Iran con l’accusa di “spionaggio”.… -