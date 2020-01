Addio al nutrizionista Pietro Migliaccio. Muore improvvisamente a 86 anni - (Di giovedì 16 gennaio 2020) Carlo Lanna All'età di 86 Muore il professor Pietro Migliaccio, nutrizionista e volto celebre di molti trasmissioni tv La notizia è di qualche ora fa e ha fatto piombare nella tristezza e nel rammarico tutto il mondo della medica e anche della tv. A Roma e all’età di 86 anni, si spegne Pietro Migliaccio. Lui è stato docente in Scienza dell’Alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società Italiana di Scienza dell’alimentazione e volto conosciuto in tv. Pioniere di una scienza ancora poco conosciuta, si è fatto portavoce dei benefici di una sana e corretta alimentazione. La notizia della sua scomparsa arriva come una doccia fredda, dato che Pietro Migliaccio era in perfetta salute e non stava combattendo contro nessun tipo di male. La scomparsa è avvenuta all’improvviso, come ha riportato il sito web del suo studio medico. Il professore è ... Leggi la notizia su ilgiornale

