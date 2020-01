Prescrizione: Noja (Iv), ‘non si arretra su principi giusto processo’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Italia Viva ha tra i suoi valori fondativi il garantismo e non ha cambiato idea: sui principi del giusto processo non si può mai arretrate. Per questo, coerentemente con la posizione annunciata e tenuta in questi mesi, anche oggi, col nostro voto in Commissione giustizia, abbiamo ribadito che la legge Bonafede sulla Prescrizione va cambiata”. Lo scrive in un post su Facebook la deputata di Italia Viva, Lisa Noja.‘Su questa, come su tutte le questioni, ItaliaViva tiene sempre un atteggiamento costruttivo. Siamo pronti a valutare tutte le soluzioni che il Ministro vorrà sottoporre alle forze di maggioranza ‘ spiega -. Partendo da un punto per noi irrinunciabile, ossia che il processo potenzialmente senza fine non può avere spazio nel nostro ordinamento. Avevamo capito che in questa battaglia il Pd e Leu sarebbero stati al ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

