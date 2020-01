Magistrato di Catanzaro in manette per corruzione. Favori in cambio di denaro e sesso. L’inchiesta della Dda di Salerno coinvolge anche un medico e due avvocati (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Marco Petrini, Magistrato, presidente di sezione della Corte d’Appello di Catanzaro e della Commissione provinciale tributaria dello stesso capoluogo calabrese, è stato arrestato questa mattina dai militari della Guardia di Finanza di Crotone e dello Scico in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno. Nell’inchiesta sono coinvolte altre 8 persone (7 in carcere e una ai domiciliari). Per tutti l’accusa è di corruzione in atti giudiziari e, per alcuni di essi, è stata contestata anche l’aggravante del metodo mafioso. Oltre al giudice sono coinvolti anche un avvocato del foro di Catanzaro e uno del foro di Locri, quest’ultimo sottoposto ai domiciliari. Figura centrale del sistema corruttivo era un insospettabile medico in pensione ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

