Il Napoli torna a vincere, Gattuso: “Non rinnego quanto fatto da Ancelotti” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “In questi giorni ci sono state tante polemiche e voglio precisare che Ancelotti è stato un padre calcistico per me. Ho sentito tante voci ma sono io che ho toccato il fondo. Io non rinnego quanto fatto da Ancelotti, abbiamo cambiato metodologia di lavoro ma non ho offeso nessuno”. Queste le parole pronunciate dal neo tecnico azzurro Gattuso ai microfoni della Rai nel post partita di Napoli – Perugia. “Abbiamo fatto una buona partita – continua il tecnico azzurro – anche se nella ripresa siamo calati fisicamente. Abbiamo tanti giocatori fuori ma chi ha giocato sta dando il massimo“. “Lozano – conclude Gattuso – ha fatto una buona partita, deve trovare continuità ma non è l’unico, anche Elmas da tempo non giocava 90′ minuti. Demme è un ragazzo che è stato capitano del Lipsia, conosce il calcio. Sappiamo ... Leggi la notizia su anteprima24

