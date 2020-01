Huawei P30 Lite New Edition con servizi Google a bordo, ecco perché (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Conviene davvero acquistare il nuovissimo Huawei P30 Lite New Edition? La notizia della commercializzazione del remake del già superato Huawei P30 Lite 2019 è giunta in questi primi giorni del 2020. L'upgrade di natura hardware c'è, anche se limitato solo ad alcuni aspetti ma cerchiamo di chiarire quale sia il rapporto con i servizi Google del nuovo arrivato. Ne può beneficiare come il suo successore? Ebbene si, a discapito di quanto si possa pensare, il Huawei P30 Lite New Edition ha a disposizione tutti i servizi Google e dunque anche il Play Store. In molti si potranno stupire di questa dotazione e non a torto, visto che i meno recenti top di gamma Huawei Mate30, ad esempio, non hanno potuto avere lo stesso trattamento. Cosa ha invece di tanto speciale il Huawei P30 Lite per poter ottenere, al contrario, il supporto ufficiale di Mountain View a differenza di esimi colleghi? La ... Leggi la notizia su optimaitalia

