Debito delle Amministrazioni pubbliche in calo a novembre (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I dati della Banca d’Italia, il Debito delle Amministrazioni pubbliche in calo nel mese di novembre. Una riduzione di due miliardi rispetto al mese di ottobre. Banca d’Italia, nel mese di novembre il Debito delle Amministrazioni pubbliche ammonta a 2.444,6 miliardi. Un dato positivo per il governo, visto che si registra un calo di due miliardi circa rispetto al mese di ottobre dello stesso anno. I dati della Banca d’Italia, Debito delle Amministrazioni pubbliche in calo nel mese di novembre I dati sono quelli della Banca d’Italia, che ha pubblicato il documento “Finanza pubblica, fabbisogno e Debito“. Ad incidere è soprattutto il risparmio delle Amministrazioni centrali, mentre quelle locali non sono riuscite ad abbattere o almeno abbassare la spesa. fonte foto https://www.facebook.com/tatiana.dellolio Lotta all’evasione e ... Leggi la notizia su newsmondo

