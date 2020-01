Concorso Straordinario Secondaria: come sarà attivato, prove e programmi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il 29 dicembre con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto Scuola, contenente disposizioni in merito al Concorso Straordinario Secondaria. Già a novembre in un intervista dell’Ansa all’ex Ministro Fioramonti era stata data una prima tempistica di espletamento: la procedura dovrebbe uscire nei primi mesi del 2020 per consentire ai neo immessi di prendere servizio all’inizio del prossimo anno scolastico. https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2019/10/i20191104175140774.mp4 (Video Ansa) Più tempo invece ci vorrà per il Concorso Ordinario Secondaria che, pur bandito in contemporanea, si rivolgerà a una platea più ampia e vedrà una selezione con più prove. Vediamo assieme punto per punto il contenuto del Decreto in merito al Concorso Straordinario. Decreto Scuola in vigore: cosa prevede Concorso Straordinario Secondaria: come verrà ... Leggi la notizia su leggioggi

PacificoTweet : #scuola Concorso straordinario 2019 Un ricorso di @ANIEF_tw per ottenere l’accesso libero al corso abilitante anche… - PortalEducatori : #educatori (Docenti con servizio 36 mesi potranno abilitarsi con concorso straordinario. Ultima chiamata per questo… - notiziandola : RT @Today_it: Concorso scuola straordinario, 24mila posti: ci sarà la procedura semplificata -