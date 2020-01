Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020: Dorothea Wierer perde la vetta dopo la sprint di Ruhpolding (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Coppa del Mondo femminile di biathlon ha visto andare in archivio la quinta sprint della stagione: questa la graduatoria dopo la decima prova, con annesse le classifiche di specialità di mass start, sprint, individuale e pursuit, con Dorothea Wierer che perde la testa della generale ed ora ha tre punti di ritardo dalla norvegese Tiril Eckhoff. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 ECKHOFF Tiril NOR 441 2 Wierer Dorothea ITA 438 3 SIMON Julia FRA 321 4 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 314 5 HERRMANN Denise GER 295 6 OEBERG Hanna SWE 294 7 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 282 8 BRAISAZ Justine FRA 280 9 FIALKOVA Paulina SVK 271 10 MAKARAINEN Kaisa FIN 255 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo biathlon 2019-2020 1 Wierer Dorothea ITA 230 2 ECKHOFF Tiril NOR 195 3 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 188 4 OEBERG Hanna SWE 171 5 SIMON Julia FRA 165 Classifica PURSUIT Coppa DEL Mondo ... Leggi la notizia su oasport

