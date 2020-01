Xbox Game Pass e altri abbonamenti avranno un impatto significativo nell'industria, parola degli sviluppatori di Outer Wilds (Di martedì 14 gennaio 2020) Outer Wilds è un gioco di azione e avventura sviluppato da Mobius Digital ed è stato il primo titolo a comparire all'interno della piattaforma di crowdfunding Fig. In seguito il team ha sottoscritto un accordo di esclusività con Epic Games Store su PC, mentre su Xbox One è comparso tra i titoli disponibili all'interno di Xbox Game Pass.A tal proposito lo studio di sviluppo ha parlato durante un'intervista degli attuali risultati e del sistema di abbonamento a cui hanno partecipato con il loro gioco. "Siamo su Xbox Game Pass e ciò è davvero fantastico perché l'abbonamento ha portato molti giocatori che magari non erano a conoscenza del nostro titolo" ha dichiarato Loan Verneau co-creative lead di Mobius Digital. "Allo stesso modo in cui ha cambiato il mondo della TV e del cinema, anche il sistema di abbonamento avrà un impatto molto significativo sull'industria dei giochi. Stiamo ... Leggi la notizia su eurogamer

