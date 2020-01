Vieni da me, Anna Falchi: ‘Parlare di mio padre? Non lo merita’ (Di martedì 14 gennaio 2020) “Mio padre se n’è andato dimenticandosi di me e mio fratello… devo andare a comprare le sigarette…” così Anna Falchi tornata ospite nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me, taglia corto di fronte alla domanda sul padre “Non mi va di parlarne, non lo merita, è vivo sì”. Anna Falchi: “Spero che mia figlia Alyssa non segua le mie orme, preferirei studiasse” La showgirl (nome completo Anna Kristiina Palomäki Falchi) è figlia di madre finlandese e padre italiano, ma proprio quest’ultimo ha abbadonato lei e il fratello, Sauro, quando erano ancora piccoli. Eppure Anna sembra cercare qualcosa di buono in questo abbandono “I figli che non hanno questa figura la sviluppano in se stessi, mio fratello è un padre meraviglioso, è il padre per eccellenza, ed è il padre che avrei sempre desiderato“. View this post on ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

