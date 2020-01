Vicenda Asea: Del Basso De Caro in aula come teste per Nardone (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAl tribunale di Benevento nuova udienza, questa mattina, sulla Vicenda Asea. In discussione, si ricorderà, la legittimità della procedura che determinò la decadenza – e il mancato reintegro nelle funzioni – di Alfredo Cataudo dalla carica di presidente dell’Azienda Speciale della provincia di Benevento impegnata nel campo dell’Energia e dell’Ambiente. Parliamo del processo a carico di Franco Nardone, all’epoca dei fatti segretario generale della Provincia di Benevento, accusato di abuso di ufficio. Ascoltato oggi, come teste della difesa, il deputato del Partito Democratico Umberto Del Basso De Caro. L’esponente Dem ha spiegato di non essersi mai interessato della Vicenda in discussione e di non essersi mai confrontato, neanche telefonicamente, con Cataudo, di cui nemmeno ha registrato il numero nella rubrica telefonica. Franco Nardone, ... Leggi la notizia su anteprima24

Vicenda Asea Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vicenda Asea