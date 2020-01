Unisa e Gsi, domani la firma dell’accordo di collaborazione scientifica e tecnologica (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFisciano (Sa) – Mercoledì 15 gennaio, alle ore 10.00, presso la Sala del Senato accademico del campus di Fisciano (Edificio A1, piano II), l’Università di Salerno e il Centro di Ricerca GSI (Gesellschaft für Schwerionenforschung) di Darmstadt (Germania), sottoscriveranno l’accordo di collaborazione interistituzionale in scienze e tecnologie in ambito nucleare e di acceleratori di particelle. Obiettivo dell’accordo è favorire lo scambio di studiosi, ricercatori e tecnici tra le due istituzioni, nel quadro di progetti di ricerca congiunti e in settori di reciproco interesse scientifico. Il GSI, impegnato nella realizzazione della nuova facility europea “FAIR”, ovvero un complesso di acceleratori di particelle per lo studio della fisica nucleare tramite fasci di ioni pesanti, ha individuato quale sede operativa della collaborazione nascente, il ... Leggi la notizia su anteprima24

