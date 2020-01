Tex Willer nei disegni di Fabio Civitella (Di martedì 14 gennaio 2020) I fumetti sono una forma d’arte ingiustamente definita popolare. https://www.youtube.com/watch?v=P73-rxqSYys Da bambino avevo un appuntamento emozionante tutti i martedì. Mia mamma andava in paese, a San Pietro in Casale, perché era giorno di mercato. Tornava con i fumetti di Blek Macigno e Capitan Miki. Erano strisce lunghe e costavano 20 lire. Per lei comprava Grand’Hotel. Poi in casa calava il silenzio. Lei immersa a leggere i fotoromanzi e io nelle storie di Grande Blek, il trapper impegnato con i suoi amici Roddy e il Professor Occultis, a combattere gli inglesi. Poi entravo nel far west di Capitan Miki e dei suoi amici Doppio Rhum e Salasso. E quei fumetti mi trascinavano dentro, un po’ come nel video “Take On Me” degli A-Ha. Lo stesso accadeva a mia mamma. Io finivo di leggere sempre prima di lei, ma anche se la chiamavo non rispondeva, perché i fotoromanzi l’avevano ... Leggi la notizia su optimaitalia

Morenozagor : RT @MicheleRubini2: Dall'Anteprima Eroi Bonelli 2020. Ci vediamo sulle pagine di Tex Willer in promavera?????? #sergiobonellieditore #tex #t… - FTrescec : RT @MicheleRubini2: Dall'Anteprima Eroi Bonelli 2020. Ci vediamo sulle pagine di Tex Willer in promavera?????? #sergiobonellieditore #tex #t… - MicheleRubini2 : Dall'Anteprima Eroi Bonelli 2020. Ci vediamo sulle pagine di Tex Willer in promavera?????? #sergiobonellieditore… -