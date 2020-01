Sicignano degli Alburni, domani al via i lavori di messa in sicurezza della SP89 (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutodomani, mercoledì 15 gennaio, è previsto l’inizio dei lavori sulla SP 89, al tratto ricadente nel comune di Sicignano degli Alburni, frazione Galdo, relativi alla sistemazione di un cedimento della sede stradale al Km 0+350. “La consegna dei lavori – afferma il Presidente della Provincia, Michele Strianese – è prevista per domani, mercoledì 15 gennaio, e si tratta di interventi di messa in sicurezza del tratto di strada al km 0+350 mediante la sistemazione di un muretto a valle. Attualmente infatti la viabilità è consentita solo su una corsia, i lavori permetteranno di ripristinare il doppio senso di circolazione. Ora che le condizioni metereologiche sembrano essersi stabilizzate possiamo procedere regolarmente con gli interventi manutentivi programmati sulle nostre strade. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo ... Leggi la notizia su anteprima24

