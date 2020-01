Scomparsa Marco Frau: a breve le indagini potrebbero essere archiviate (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo aver lavorato per due mesi, gli inquirenti sono arrivati ad una conclusione riguardo la Scomparsa del maestro di scuola elementare, Marco Frau. Secondo loro, l’indagine riguardante il presunto omicidio del 52enne deve essere archiviata. Secondo gli investigatori, l’uomo potrebbe essersi allontanato di sua volontà. Come si legge dal settimanale Giallo, la procura ha di conseguenza chiesto ai giudici di archiviare l’indagine per omicidio di Marco Frau. A non essere d’accordo è la figlia dell’insegnante, Michela, che non trova pace per il padre scomparso da Assemini (Cagliari) lo scorso 25 ottobre. Marco Frau: la figlia non si dà pace Michela, figlia di Marco Frau si chiede quale sia stato il destino del padre, nel caso in cui, come ipotizzato dagli inquirenti, non è stato ucciso, La famiglia di Marco non crede alla versione dell’allontanamento ... Leggi la notizia su kontrokultura

