Qualificazioni Australian Open 2020: Giulia Gatto-Monticone, Elisabetta Cocciaretto e Martina Di Giuseppe volano al secondo turno (Di martedì 14 gennaio 2020) Comincia benissimo l’avventura del contingente italiano femminile nelle Qualificazioni agli Australian Open 2020, primo Slam della stagione (in programma a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio). Giulia Gatto-Monticone, Elisabetta Cocciaretto e Martina Di Giuseppe hanno infatti vinto i rispettivi match e si sono così guadagnate l’accesso al secondo turno: nessun patema per la prima, mentre le altre due sono riuscite ad avere la meglio dopo lunghe battaglie. Giulia Gatto-Monticone si è sbarazzata in soli cinquantasette minuti di gioco della cinese Fangzhou Liu (numero 256 del ranking WTA) con il punteggio di 6-2 6-0. Praticamente perfetta la performance della trentaduenne piemontese, che a partire dal 2-2 del primo set ha conquistato dieci games consecutivi infliggendo all’avversaria una roboante sconfitta. Al secondo turno ci sarà il derby con Martina Di Giuseppe, che ... Leggi la notizia su oasport

