Pronto soccorso affollato al Ruggi, “In barella da 48ore”: la denuncia di una 50enne (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Su una barella per 48 ore in attesa di un ricovero”. È la denuncia che arriva ad Anteprima24 dalla signora M.B., 50 anni, residente a Palomonte, giunta ieri mattina al Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. “Sono arrivata in ospedale con la mia macchina, accompagnata da mio figlio – spiega la donna che dopo essere stata visitata, i medici ne hanno disposto il ricovero. – Ho problemi di deambulazione e mi trovo su una barella da 48 ore, “collocata” in Pronto soccorso ed in attesa di ricovero. Siamo in molti nella stessa situazione – tuona da donna. – Ho sedici ernie discali e non posso muovermi. Io e gli altri pazienti – conclude la 50enne – siamo in uno stato che per me, è assurdo”. Una situazione preoccupante dunque, resa ancora più difficile in questi giorni, ... Leggi la notizia su anteprima24

