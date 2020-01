Napoli, scontro tra 3 treni della metropolitana nella stazione di Piscinola. Quattro persone in ospedale, tra cui il macchinista (Di martedì 14 gennaio 2020) Tre convogli della linea 1 della metropolitana di Napoli si sono scontrati appena fuori dalla stazione Piscinola poco prima delle 8: cinque le persone ferite. L’incidente ha coinvolto un treno che dal deposito si stava immettendo sul binario 1 e si è scontrato con un altro che viaggiava sullo stesso binario e che si apprestava a entrare in stazione. L’impatto ha coinvolto un treno con molti passeggeri a bordo che era appena partito dal binario 2 della stazione: l’urto avrebbe fatto saltare tre porte del mezzo. Un macchinista è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli in stato di choc. In totale sono Quattro i feriti trasportati in ospedale, mentre altri dodici stanno ricevendo le cure dei sanitari. Bloccata la circolazione su tutta la tratta: sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Si indaga sulle cause ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

