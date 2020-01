Milan, Kjaer firma la pace con Ibrahimovic: “È forte e può ancora fare la differenza” (Di martedì 14 gennaio 2020) In attesa di scendere in campo con la maglia del Milan, il difensore danese ha espresso tutta la sua gioia per il suo arrivo a Milanello e parlato dello svedese, con il quale aveva avuto un brutto precedente nel 2016: "Ibrahimovic non ha bisogno che io o qualsiasi altra persona del calcio ci mettiamo a dire quanto è forte. Tutti sanno che anche a 38 anni, pur non avendo lo stesso fisico di 10 anni fa, può fare la differenza". Leggi la notizia su fanpage

