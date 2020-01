Maltrattamenti in asilo, bimbi schiaffeggiati e chiamati “maiali”: maestra sospesa (Di martedì 14 gennaio 2020) Costringeva i bambini a stare con il viso rivolto verso il muro colpendoli con schiaffi, a volte li strattonava. Per questo una maestra in servizio alla scuola materna “Greco” del rione San Pardo di Matera è stata sospesa, per ordine del giudice per le indagini preliminari, per sei mesi dall’attività professionale. Le telecamere della Polizia hanno documentato casi di Maltrattamenti su almeno 7 dei 16 bambini che frequentano la classe della donna. I video, secondo quanto riferito dal procuratore e dal questore di Matera, Pietro Argentino e Luigi Liguori, hanno ripreso, tra novembre e dicembre, la 64enne mentre insultava, strattonava e prendeva per le orecchie i minori. In più occasioni la donna si rivolgeva ai bambini chiamandoli “maiali“, e ogni volta che li rimproverava gridava e colpiva la cattedra con una bacchetta “al grido di ‘ordine e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

