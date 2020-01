Lazio: la differenza di compiti tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto (Di martedì 14 gennaio 2020) Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono gli interni della Lazio. Hanno però compiti molto diversi tra di loro Nel nuovo 352 super offensivo della Lazio si vede la differenza di compiti tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Soprattutto in avvio di azione. Lo spagnolo si abbassa molto, vicino a Leiva, pee aiutare l’uscita del pallone. Al contrario, il serbo si alza subito quasi sulla stessa linea degli attaccanti, vicino alle punte. Diventa quindi una sorta di 325, con grossa divergenza di compiti tra le mezzali. Una è determinante nella manovra, l’altra ha compiti più offensivi Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

dottcorbelli : @LuraghiRoberto @MedBunker ... l'ho scritto nel primo post, non è che mi interessi della sanità su base regionale n… - Ari1927 : @manunceromperca Come ti va di parlarci ahahah basterebbe mandargli il video dello stadio nostro ieri e paragonarlo… - sanachan91 : @Sara_Uffa @davidbottari @ValeDiChiara94 Forse la differenza sta in quello, la differenza tra il Lazio(dove sono io… -