Kitikaka – Pressing Serie A al posto di Tiki Taka? In studio l’ospite sgradito | Pardo

Kitikaka – Pressing Serie A al posto di Tiki Taka? In studio l’ospite (s)gradito: Pardo se la gioca alla Conte, difesa agile e contropiede (Di martedì 14 gennaio 2020) Essere John Pardo(vich). Se nello studio di Pressing Serie A ti chini, sposti un mobiletto, anzi una poltroncina bianca, e apri uno sportello, ci si ritrova nel cervello di Pierluigi Pardo. Incredibile, ma vero. Spike Jonze ai curatori del palinsesto Mediaset sport je spiccia casa. C’è del Tiki Taka nell’aria a Pressing Serie A. Pardo toro seduto. Niente piedi sul termosifone tondo al centro del suo salotto con Franco Ordine in babbucce a fare la calza. Il Pardone nazionale si accomoda inquieto sul supplizio delle anguste poltroncine chez Giorgia Rossi. Per una sera secondo a Walter Zenga come nemmeno Astutillo Malgioglio. Primo cambio di Alessio Tacchinardi che neanche Jonathan Bachini. È gelo in studio. C’è l’ospite sgradito (guarda), ma gradito. Fratelli coltelli, ma anche no (o forse sì). A Pressing Serie A niente dita nel naso, niente pollo con le mani, niente rutto libero. Tutto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

