Infila il pene in un tubo di metallo per 5 giorni, il membro marcisce: “Volevo fare sesso così” (Di martedì 14 gennaio 2020) Un 21enne Thailandese è il protagonista di una storia bislacca quanto macabra. Il suo pene ha cominciato a marcire dopo che lo ha Infilato in un posto alquanto inusuale quanto pericoloso. Si è deciso a chiedere aiuto solo quando il dolore è diventato lancinante e insopportabile, così ha deciso di recarsi all’ospedale di Bangkok dove ha spiegato ai medici ciò che lo affliggeva. Ma cosa è capitato a questo giovane ragazzo? (Continua…) La settimana prima, il ragazzo intento a masturbarsi ha Infilato il suo pene prima in una calza per poi Infilarlo in un cilindro di metallo, un gesto molto stupido da parte sua, così stupido che ha causato un esagerato rigonfiamento del glande che gli ha provocato danni seri… Il gonfiore ha impedito il normale flusso di sangue, restando così con il pene incastrato nel tubo di metallo. Ha anche provato a lubrificarsi ma invano ma com’è ... Leggi la notizia su howtodofor

zazoomblog : Ragazzo di 21 anni infila il pene in un tubo per masturbarsi e resta incastrato - #Ragazzo #infila #masturbarsi… - zazoomnews : Infila in un tubo di metallo per 5 giorni il suo pene che marcisce: tutto vero! - #Infila #metallo #giorni… -