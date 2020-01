Il Paradiso delle Signore, Puntate dal 20 al 24 Gennaio 2020: Federico Vuole Operarsi! (Di martedì 14 gennaio 2020) Il Paradiso delle Signore, trama Puntate dal 20 al 24 Gennaio 2020: Federico prende una drastica decisione che potrebbe cambiare del tutto il suo futuro. Intanto Cosimo commette errori importanti… Le Puntate de Il Paradiso delle Signore continuano a tenere con il fiato sospeso i telespettatori. In particolar modo nella settimana dal 20 al 24 Gennaio 2020 si assiste alla decisione di Federico, che deve stabilire se operarsi accettando i rischi, o convivere con la sua paralisi. Intanto la storia tra Umberto ed Adelaide diventa sempre più complicata… Il Paradiso delle Signore: dove eravamo rimasti Marta, ritrovata svenuta in ufficio da Vittorio, viene condotta immediatamente in ospedale. La scoperta che la coppia fa è purtroppo delle peggiori. La donna ha perso il bambino che aspettava e non può fare a meno di essere depressa e sentirsi in colpa. Intanto Adelaide si rende ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

