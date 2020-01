Google rimuove il supporto ai cookie di terze parti su Chrome e migliora l’interfaccia del motore di ricerca (Di martedì 14 gennaio 2020) Google ha annunciato i propri piani per eliminare gradualmente il supporto per i cookie di terze parti in Google Chrome entro i prossimi due anni L'articolo Google rimuove il supporto ai cookie di terze parti su Chrome e migliora l’interfaccia del motore di ricerca proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

Google rimuove Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Google rimuove