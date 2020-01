Feltri sta con Ratzinger sul celibato sacerdotale: «I preti non possono soffrire i guai di una famiglia» (Di martedì 14 gennaio 2020) Vittorio Feltri ha deciso di stare dalla parte del Papa. Non quello in carica, ma quello emerito. Con il suo editoriale pubblicato su Libero di martedì 14 gennaio 2020, il direttore adduce alcune tesi che corroborano la presa di posizione di Joseph Ratzinger sul celibato sacerdotale. Tante le teorie esposte in poche righe, ma la principale riguarda il senso di famiglia e tutti i ‘lati negativi’ che comporta un matrimonio. Troppo per un prete che, secondo lui, non può sobbarcarsi quelli che chiama ‘guai’. LEGGI ANCHE > 1970: quando Ratzinger (allora teologo) non era contro l’abolizione del celibato sacerdotale «Suppongo che persino un parroco dopo alcuni anni di convivenza potrebbe avere le tasche piene della consorte e desiderarne un’altra. Inevitabili discussioni e liti: piatti che volano, parolacce, e trascuriamo gli schiaffoni – scrive Vittorio Feltri su Libero -. I ... Leggi la notizia su giornalettismo

