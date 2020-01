Eruzione vulcano Taal nelle Filippine, informazioni per i turisti (Di martedì 14 gennaio 2020) Eruzione vulcano Taal nelle Filippine, le informazioni utili per i turisti. nelle Filippine si è risvegliato il vulcano Taal con una Eruzione che ha sollevato una fontana di lava e una imponente colonna di cenere. Le autorità hanno diramato la massima allerta perché si teme una grossa esplosione e hanno ordinato l’evacuazione della zona intorno … L'articolo Eruzione vulcano Taal nelle Filippine, informazioni per i turisti è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Agenzia_Ansa : Le autorità filippine temono un'eruzione esplosiva del vulcano Taal dal quale si alzano da ieri alte colonne di fum… - Agenzia_Ansa : #Filippine Allerta per il vulcano Taal, voli sospesi a #Manila: si è alzata una fitta colonna di fumo, un'eruzione… - 3BMeteo : ????ERUZIONE ESPLOSIVA con fulmini del vulcano #Taal nelle #Filippine. Foto e video #TaalEruption #TaalErruption2020… -