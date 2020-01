“Addio Marco”. Lutto nel mondo del calcio. Uno schianto fatale, aveva 31 anni (Di martedì 14 gennaio 2020) Ancora sangue sulle strade. Un tragico incidente nel palermitano è costato la vita a Marco La Barbera. Il ragazzo, 31 anni, è deceduto questa notte all’ospedale Civico dov’era stato portato con un’ambulanza dopo l’incidente avvenuto poco prima ad Altofonte. L’impatto è stato registrato intorno all’una, sulla strada provinciale 5 che collega Altofonte e Piana, in contrada Rebuttone. Secondo una prima ricostruzione il giovane, calciatore dell’Asd San Giorgio Piana 2014, si trovava a bordo della sua Fiat 600. Per cause ancora da accertare l’auto del trentunenne si è schiantata frontalmente con un’altra Fiat 600, a bordo della quale c’erano due donne di 28 e 52 anni. Dopo il violento scontro sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno portato i tre feriti a Palermo. Nonostante i tentativi dei medici del Civico di strapparlo alla morte, La Barbera si è spento poco dopo. Le due donne ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

