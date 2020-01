Twitch: le entrate derivanti dalle pubblicità in forte calo nel 2019 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Twitch è il più grande servizio di streaming live disponibile. Chiunque può avviare lo streaming di contenuti per far divertire gli spettatori. È anche un ottimo modo per creare una propria community e allo stesso tempo fare soldi per mantenere vivo lo show. Tuttavia, per Twitch, le entrate derivanti dalle pubblicità l'anno scorso sono state incredibilmente basse. Non è qualcosa di cui gli streamer o gli spettatori dovrebbero preoccuparsi troppo, anche se le entrate non hanno rispettato gli obiettivi previsti, perché alla fine la piattaforma è cresciuta rispetto all'anno precedente.Mentre Twitch probabilmente rimarrà leader nel settore streaming, l'obiettivo per l'azienda era quello di raggiungere oltre $ 600 milioni. Invece, la società è riuscita a portare nelle sue casse solo $ 300 milioni, quindi si tratta di un flop abbastanza significativo. Perdere diverse centinaia di milioni di ... Leggi la notizia su eurogamer

