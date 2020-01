Trapianti, macchina rivoluzionaria tiene in vita per una settimana e ripara fegati umani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ricercatori di vari istituti di Zurigo (Svizzera) hanno creato un rivoluzionario macchinario in grado di tenere in vita un fegato fuori dal corpo umano per una settimana. È inoltre in grado di riparare gli organi danneggiati. Si tratta di un dispositivo che può abbattere le liste di attesa per i Trapianti, aumentando in numero sensibile la disponibilità di fegati estratti da cadaveri. Leggi la notizia su fanpage

