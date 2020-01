Star Trek: Picard rinnovato e sequel de Il Silenzio degli Innocenti su CBS (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il network CBS ha annunciato due importanti novità per quanto riguarda la propria programmazione, la più importante è senza dubbio il rinnovo di Star Trek: Picard per una seconda stagione. La serie debutterà in contemporanea su Prime Video in tutto il mondo il prossimo 23 gennaio ed uscirà un episodio a settimana, ma l’eccitazione per il ritorno di Patrick Stewart nei panni dello storico capitano di Star Trek Generation ha convinto la CBS a ordinare una seconda stagione ancor prima della premiere. Julie McNamara, vice presidente della CBS ha spiegato i motivi di questa scelta come riporta Deadline: “La grandezza raggiunta dall’energia e dall’eccitazione intorno alla premiere di Star Trek: Picard hanno superato tutte le aspettative di tutti noi di CBS All Access. Siamo entusiasti di annunciare i piani per una seconda stagione ancor prima del debutto della serie, e siamo fiduciosi nel ... Leggi la notizia su giornalettismo

