Siria, l’attivista curda Hevrin Khalaf uccisa da milizie filo-turche. Bbc: «Prove convincenti» (Di lunedì 13 gennaio 2020) La politica e attivista curda Hevrin Khalaf, uccisa il 12 ottobre scorso nel nord-est della Siria durante l’offensiva turca contro le forze curde Ypg, sarebbe stata assassinata da Ahrar al-Sharqiya, fazione dell’Esercito nazionale Siriano cooptato da Ankara per combattere al suo fianco. Lo sostiene un’inchiesta della Bbc, che parla di «Prove convincenti» raccolte mettendo insieme testimonianze sul campo e un’analisi satellitare per comprovare alcuni video diffusi nei mesi scorsi da cui emergeva la responsabilità della milizia filo-turca, che continua però a negare ogni responsabilità. Journalists from @BBCArabic found Hevrin Khalaf was dragged from the car, alive, and executed on the road by the Ahrar al-Sharqiya fighters pic.twitter.com/i83YjlFnRk— BBC News (World) (@BBCWorld) January 13, 2020 Secondo la rete inglese, i miliziani di Ahrar ... Leggi la notizia su open.online

