Paola Di Benedetto attaccata da Salvo: “Deve rimanere solo la pelle!” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano ci ricasca: la frase choc contro Paola Di Benedetto Salvo Veneziano continua a far molto parlare i telespettatori per via delle sue esternazioni davvero poco carine nei confronti delle concorrenti del GF Vip 2020. E dopo aver detto la sua su Elisa De Panicis, poco fa è tornato a dire cose poco edificanti nei confronti di Paola Di Benedetto. Difatti l’uomo, parlando a tu per tu con Pasquale Laricchia delle inquiline della casa più spiata dagli italiani, si è soffermato sulla fidanzata di Federico Rossi del duo Benji e Fede, non andandoci affatto giù leggero: “Pensavo fosse più alta. Io sono abituato a molto meglio…Deve rimanere solo la pelle…” Successivamente molti telespettatori sui social hanno anche dichiarato di aver visto il concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini mimare il gesto del risucchio. Un comportamento ... Leggi la notizia su lanostratv

