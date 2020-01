Non è l’Arena, Massimo Giletti furioso: "Mi sono rotto le pa..e di questa politica" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato La furia di Massimo Giletti contro Marco Polimeni, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, che durante il collegamento con Non è l'Arena avrebbe ricevuto un suggerimento Scontro di fuoco a Non è l’Arena tra Massimo Giletti e Marco Polimeni, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, intervenuto durante la trasmissione de La7 per dire la sua sull'inchiesta che vede 29 consiglieri della città calabrese indagati per finti rimborsi e commissioni inesistenti. È quando viene chiesto a Polimeni cosa pensa del fatto che, nel momento in cui il fratello lo assume, ottiene in cambio un rimborso, che accade l’impensabile. Dopo aver guardato alla destra della telecamera, il politico replica: “Per me non c’è migliore esempio, per un giovane calabrese, del procuratore Nicola Gratteri”. Ma è stato proprio quel movimento del capo fatto da Marco Polimeni che ha fatto ... Leggi la notizia su ilgiornale

