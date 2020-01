Mietta rimproverata da Mara Venier, il web insorge: "Non ti hanno rispettata" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Ospite di Domenica In, Mietta viene invitata ad intonare uno dei brani che voleva portare a Sanremo, ma Mara Venier le intima di rimanere seduta "perchè questa è casa mia e decido io" L’appuntamento del 12 gennaio scorso di Domenica In ha riservato uno spazio al Festival di Sanremo 2020 dal quale è stata esclusa anche Mietta, così come molti altri big della musica italiana. Intervenuta nel dibattito in cui era stata coinvolta, la cantante ha spiegato che la sua canzone non è stata accettata da Amadeus per il 70esimo Festival della Canzone Italiana, ma questo non significa che il suo brano non potrà comunque avere successo. “Ho presentato una canzone e non sono stata accolta – ha spiegato Mietta a Mara Venier - . Tantissimi artisti della mia generazione non sono stati accolti, ma questo non significa che uno, poi, non debba riproporsi e che non possa fare altre ... Leggi la notizia su ilgiornale

